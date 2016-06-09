حبس مدرب كمال أجسام لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته فى مشاجرة بالبساتين

قررت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز، حبس مدرب كمال أجسام ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته فى مشاجرة بالسلاح الأبيض.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وكشفت تحقيقات محمد بهجت وكيل النيابة عن ورود إخطارا من مستشفى، جراحات اليوم الواحد بوصول جثة شاب بها ٣ طعنات فى أماكن متفرقة من الجسم.
وبالانتقال والتحرى تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب تعديه عليه بصحبة أقاربه داخل شقته، انتهت بتسديد ٣ طعنات نافذات له أودت بحياته فى الحال.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
>- حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بالطالبية
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