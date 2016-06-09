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حبس مدرب كمال أجسام لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته فى مشاجرة بالبساتين

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حبس مدرب كمال أجسام لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته فى مشاجرة بالبساتين حبس مدرب كمال أجسام لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته فى مشاجرة بالبساتين
قررت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز، حبس مدرب كمال أجسام ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته فى مشاجرة بالسلاح الأبيض.

وكشفت تحقيقات محمد بهجت وكيل النيابة عن ورود إخطارا من مستشفى، جراحات اليوم الواحد بوصول جثة شاب بها ٣ طعنات فى أماكن متفرقة من الجسم.

وبالانتقال والتحرى تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب تعديه عليه بصحبة أقاربه داخل شقته، انتهت بتسديد ٣ طعنات نافذات له أودت بحياته فى الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.


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