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حريق يلتهم 5 منازل فى دار السلام بسوهاج بسبب ماس كهربائى

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حريق يلتهم 5 منازل فى دار السلام بسوهاج بسبب ماس كهربائى حريق يلتهم 5 منازل فى دار السلام بسوهاج بسبب ماس كهربائى
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، والعميد حسام المصرى وكيل الإدارة، من السيطرة على حريق شب فى منزل والتهم أربعة منازل أخرى دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بناحية نقنق وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، بنشوب الحريق بمنزل ملك محمود فؤاد محمد عمر عامل ويقيم بذات الناحية وامتد لأربعة منازل مجاورة ولم ينتج عنه ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى نفوق "2" رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكمية من البوص.

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية يرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات عشوائية بمنزل الأول، أخطرت الإدارة البيطرية للانتقال واتخاذ اللازم، أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2599 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365