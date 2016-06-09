5 خطوات تساعد المرأة الحامل على تحمل الصيام

تحتار المرأة الحامل فى أمر صيامها حتى لا يصاب جنينها بضرر نتيجة الامتناع عن الطعام والشراب فترات طويلة، ورغم كل الأحاديث الطبية والدينية يبقى السؤال: كيف يمكن للمرأة الحامل الصيام خلال شهر رمضان بدون عناء؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور عمرو أبو اليزيد - أخصائى النساء والتوليد والعقم بمستشفيات الشرطة، عضو المؤسسة المصرية لطب الجنين، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم - ويقول: "هناك شروط طبية لصوم المرأة الحامل وهى ألّا تعانى المرأة الحامل من أى أمراض عضوية أو مضاعفات مرضية للحمل حتى تتمكن من الصيام مقل مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب والكلى.

ويقدم الدكتور عمرو أبو اليزيد مجموعة من النصائح للمرأة الحامل فى رمضان وهى:

>1. المرأة الحامل تحتاج إلى الغذاء الذى يحتوى على كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم بالإضافة إلى الماغنسيوم.

>2. يفضل عدم الإكثار من الحلويات لأنها تستلزم تناول كميات كبيرة من المياه، وهو ما يكون صعب تنفيذه وقت الصيام ولنفس السبب يجب عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على كمية كبيرة من الملح.

>3. يجب تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات صغيرة ما بين الإفطار والسحور، وذلك لتفادى مشاكل عسر الهضم وضيق التنفس خاصة فى الأشهر الأخيرة من الحمل.

>4. أما عن تناول المياه تحتاج المرأة الحامل لتناول لترين من الماء يوميا على الأقل، وذلك لتفادى مشاكل الجهاز البولى واحتمالية حدوث انقباضات رحمية مبكرة.

>5. يسمح للمرأة الحامل بممارسة بعض التمارين الخفيفة فى بداية اليوم مع تجنب التمارين الرياضية العنيفة والمجهود الزائد، ويفضل ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتجنب الشعور بالضيق أثناء الصيام خاصة فى فترات الطقس الحار.

ويشير الدكتور عمرو أبو اليزيد إلى أن حدوث بعض المشكلات الصحية مع بعض الحوامل بسبب الصيام، ويجب الانتباه لها لتغلب عليهم فور حدوثهم منعا لظهور المضاعفات، ومن هذه المشكلات:

1. احتمال الإصابة بجلطات فى الساقين وهو أمر يمكن حدوثه بصورة عامة نتيجة هرمونات الحمل، ولكن يزيد الأمر سوءا مع قلة الحركة وزيادة الوزن وقلة المياه.

>2. عسر الهضم أو القىء خاصة عند الإسراع بتناول كميات كبيرة من الطعام والشراب فور أذان المغرب بدون تدرج.

>3. السمنة وزيادة الوزن وذلك باتباع نظام غذائى ومعيشى غير صحى فى رمضان، مثل تناول الكثير من السكريات والحلويات بالإضافة إلى قلة الحركة.

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