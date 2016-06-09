6 خرافات عن مرض السكتة الدماغية.. تعرف عليها

يظن البعض أن الإصابة بالسكتة الدماغية تعنى نهاية الحياة، ولن يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه، وتعد هذه الحقيقة راسخة فى جميع الأذهان نظرا للعديد من حالات الإعاقة التى تحدث حول العالم بسبب السكتة الدماغية.

ويعلق الدكتور محمد بدر - أخصائى طب الحالات الحرجة - قائلا: "يعد مرض السكتة الدماغية هو السبب الثالث عالميا للوفاة، حيث يصيب شخصا كل 40 ثانية حول العالم، ويعرفه الأطباء على أنه خلل مفاجئ فى تدفق الدم بالجزء العلوى من الرأس، وهو ما يؤدى إلى إحداث خلل فى كل مهام الجسم التى يقوم بالسيطرة عليه هذا الجزء من الدماغ، والوصول لهذه المرحلة الصعبة من المرض لا تحدث فى يوم واحدا، ولكن يسبقها سنوات قبل أن تحدث ويمكن أن تكون نتيجة انسداد الأوعية الدموية أو نتيجة تراكم ترسبات من الدهون والكولسترول".

ويضيف "بدر": هناك بعض الخرافات التى يؤمن بها الكثيرون وتقف عقبة أمامهم فى السيطرة على هذا المرض وتزيد من عدد الوفيات بسببها، ومن الخرافات:

>1. لا يمكن تجنب السكتة الدماغية.. والحقيقة أن 80% من السكتات الدماغية يمكن تجنبها.

>2. لا يوجد علاج للسكتة الدماغية.. والحقيقة أنه إذا تم التشخيص السريع للسكتة فيمكن الشفاء منه تماما.

>3. السكتة الدماغية تصيب فقد المسنين.. والحقيقة أنها تحدث فى أى سن.

>4. التعافى من السكتة الدماغية يكون فقط فى الشهور الأولى بعد الإصابة.. والحقيقة أن التعافى منها قد يحدث على مدى سنوات.

>5. العوامل الوراثية ليس لها علاقة بالسكتة الدماغية.. والحقيقة أن السكتة الدماغية قد تكون وراثية.

>6. إذا لم تستمر أعراض السكتة الدماغية أكثر من ساعات قليلة فلا يشترط مراجعة الطبيب.. والحقيقة أن 25% إلى 50% من ضحايا السكتة الدماغية يكون لها تاريخ من الإصابة بنوبات سكتة دماغية صغيرة، ولم ينتبه لها المريض أو من يحيطون به.

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