انتهت كوبا أمريكا – البرازيل 7-1 هايتي.. حفلة برازيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل وهايتي في ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الثانية.

وكانت البرازيل قد تعادلت في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف مع الإكوادور.

بينما تعرضت هايتي للهزيمة أمام بيرو بهدف دون رد.

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انطلاق المباراة.

مدافع هايتي يعرقل كوتينيو قبل انفراده بحارس مرماه واحتساب ركلة حرة مباشرة تمر دون خطورة.

ضغط مبكر من البرازيل وتهديد مرمى هايتي في أكثر من فرصة.

البرازيل تسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من كوتينيو.

كوتينيو يسجل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 29.

ريناتو أوجوستو يسجل الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة 36.

نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

جابرييل يسجل الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة 59.

لوكاس يسجل الهدف الخامس للبرازيل في الدقيقة 67.

هايتي تسجل الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق جيمس مارسيلين.

البرازيل تسجل الهدف السادس في الدقيقة 85 عن طريق ريناتو أوجوستو.

كوتينيو يسجل الهدف السابع للبرازيل والثالث له في الوقت المحستب بدل من الضئع.

نهاية المباراة بفوز البرازيل 7-1.