أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت كوبا أمريكا – البرازيل 7-1 هايتي.. حفلة برازيلية

Google+ Print
انتهت كوبا أمريكا – البرازيل 7-1 هايتي.. حفلة برازيلية انتهت كوبا أمريكا – البرازيل 7-1 هايتي.. حفلة برازيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل وهايتي في ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الثانية.

وكانت البرازيل قد تعادلت في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف مع الإكوادور.

بينما تعرضت هايتي للهزيمة أمام بيرو بهدف دون رد.

لمعرفة تشكيل المنتخبين ومتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

مدافع هايتي يعرقل كوتينيو قبل انفراده بحارس مرماه واحتساب ركلة حرة مباشرة تمر دون خطورة.

ضغط مبكر من البرازيل وتهديد مرمى هايتي في أكثر من فرصة.

البرازيل تسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من كوتينيو.

كوتينيو يسجل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 29.

ريناتو أوجوستو يسجل الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة 36.

نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

جابرييل يسجل الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة 59.

لوكاس يسجل الهدف الخامس للبرازيل في الدقيقة 67.

هايتي تسجل الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق جيمس مارسيلين.

البرازيل تسجل الهدف السادس في الدقيقة 85 عن طريق ريناتو أوجوستو.

كوتينيو يسجل الهدف السابع للبرازيل والثالث له في الوقت المحستب بدل من الضئع.

نهاية المباراة بفوز البرازيل 7-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع