كوبا أمريكا بالفيديو – البرازيل ترقص السامبا أمام هايتي 7-1

أقام منتخب البرازيل حفلة سباعية على منافسه هايتي بعدما اكتسحه بسبعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما صباح يوم الخميس.

وواجهت البرازيل منافستها هايتي في إطار الجولة الثانية من كوبا أمريكا المئوية لحساب المجموعة الثانية.

ورفع منتخب السيلسياو رصيده بعد ذلك الانتصار الكبير إلى أربع نقاط ليقفز بهم إلى صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة عن بيرو التي ستلاقي الإكوادور في وقت لاحق.

بينما لم تحصد هايتي أي نقطة بعد الهزيمة في أول مباراتين لتودع البطولة رسميا.

المباراة شهدت تألق فيليبي كوتينيو لاعب المنتخب البرازيلي بتسجيله لهاتريك، كما أن هدف هايتي كان تاريخيا حيث أصبح أول هدف في تاريخ مشاركاتهم في الكوبا.

المباراة بدأت بضغط مبكر من البرازيل ونجح كوتينيو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له وللسيليساو في الدقيقة 29.

وأضاف ريناتو أوجوستو الهدف الثالث للبرازيل بعد ذلك بست دقائق وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني استمر الزحف البرازيلي نحو مرمى هايتي وفي الدقيقة 59 أضاف جابرييل الهدف الرابع للبرازيل.

وفي الدقيقة 67 سجل لوكاس ليما الهدف الخامس للبرازيل.

وبعد ثلاث دقائق فقط نجح جيمس مارسيلين في تسجيل هدف هايتي الأول في البطولة.

وعاد ريناتو أوجوستو في الدقيقة 86 وسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس للبرازيل.

ذلك قبل أن ينهي كوتينيو الحفلة البرازيلية بإكماله للهاتريك وتسجيله للهدف السابع لمنتخب بلاده في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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