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تايلاند تحيي الذكرى السبعين لتولي الملك بوميبول أدولياديج العرش

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تايلاند تحيي الذكرى السبعين لتولي الملك بوميبول أدولياديج العرش تايلاند تحيي الذكرى السبعين لتولي الملك بوميبول أدولياديج العرش

شارك الآلاف من المواطنين التايلانديين اليوم الخميس في الاحتفالات المقامة لإحياء الذكرى السبعين لتولي الملك بوميبول أدولياديج العرش، حيث يعتبره التايلانديون رمزا للاستقرار والوحدة خلال العقود الماضية رغم الاضطرابات السياسية التي شهدتها بلادهم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاحتفالات بدأت باحتفال ديني في العاصمة بانكوك، شارك فيه 770 من الرهبان البوذيين، مشيرة إلى أن المئات من المواطنين احتشدوا أمام القصر الملكي للإعراب عن تمنياتهم للملك بالشفاء العاجل بعد جراحة في القلب أُجرِيت له منذ أيام قليلة.

يشار إلى أن الملك بوميبول أدولياديج، 88 عاما، وهو أكثر ملوك العالم بقاء في الحكم، قضى الأعوام الماضية في المستشفى، حيث يصارع أمراضا مختلفة.

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