مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه بنهر النيل في سوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقي طالب مصرعه غرقا، اليوم الخميس، أثناء استحمامه بنهر النيل بجوار مرسي عبارة طهطا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بغرق شخص بنهر النيل بجوار مرسي العبارة بطهطا – دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه حال قيام أحمد محمد محمود أحمد 18 سنة طالب – ويقيم بناحية الشيخ زين الدين دائرة المركز بالاستحمام بنهر النيل بجوار مرسي عبارة طهطا غرق به، وبسؤال والده محمد محمود أحمد زغلول 54 سنة عامل بالوحدة المحلية – ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص 00 ونفي الشبهة الجنائية.

لا زالت جهود قوات وحدة الإنقاذ النهري مستمرة لإنتشال الجثة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2355 إداري المركز لسنة 2016.