منتخب فرنسا يمنع لاعبيه المسلمين من الصيام أثناء بطولة أوروبا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي عدم السماح للاعبيه بالصيام خلال شهر رمضان الجاري الذي يعد الأطول منذ 33 عاما، نظراً الى المتطلبات البدنية لبطولة أوروبا التي تنطلق غدا الجمعة في فرنسا.

ذكر ذلك موقع “يوروسبورت”، اليوم، الذي أضاف أن المنتخب الفرنسي من أكثر المنتخبات التي تضم لاعبين مسلمين كلاعب يوفنتوس بول بوجبا، إلا أن اللاعبين اتفقوا على عدم الصيام خلال البطولة لضمان عدم هبوط المستوى البدني، إذ يدخل الديوك إلى البطولة بهدف إحراز اللقب للمرة الأولى منذ العام 2000، وسيفتتحون مشوارهم بمواجهة رومانيا غدا.

ومن المنتخبات الاخرى التي ستواجه هذه المعضلة يبرز المنتخب الألباني والتركي، وقيل إن مدرب الأول، الإيطالي جياني دي بياسي ترك الحرية للاعبين من أجل اتخاذ القرار.