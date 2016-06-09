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إصابة 9 فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى سوهاج

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إصابة 9 فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى سوهاج إصابة 9 فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى سوهاج
شهدت قرية العمايدة دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وقوع اشتباكات وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتى الطراخنة والريانة دائرة المركز بسبب خلافات الجيرة، نتج عن الاشتباكات إصابة 8 من العائلة الأولى بينهم إصابات بطلقات نارية وعامل من العائلة الثانية، تم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والمقدم أحمد شوقى زيدان، مفتش مباحث المركز بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية العمايدة- دائرة المركز بين طرف أول عائلة الطراخنة، "عمر جاد بدر عامل مصاب بطلق نارى خرطوش بالقدم الأيمن، وتاج الدين إبراهيم نور عامل مصاب بطلق نارى خرطوش، ونحمده محمد عبد الله ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالرأس وارتجاج بالمخ، ودعاء جمال محمد ربة منزل، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام، ومحمد محروس أحمد عامل مصاب بجرح قطعى بالوجه وجرح قطعى بالجبهة، وبخيتة محروس أحمد ربة منزل مصابة بكدمة بالجانب الأيسر من الحوض، ومختار أبو الحمد عبد الرحيم 39 سنة عامل مصاب بجروح بالذراع الأيمن، وجيهان السيد أمين محمود 40 سنة ربة منزل مصابة بسحجات بالوجه وآخرين غير مصابين.

وبين طرف ثانى عائلة الريانة القذافى، "عبد النبى عبد العاطى عامل مصاب بجروح متفرقة بالوجه والذراعين وآخر غير مصاب، الطرفان يقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة خلافات الجيرة، بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وضبط السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6984 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.


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