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محافظة أسوان تطرح 80 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى

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محافظة أسوان تطرح 80 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى محافظة أسوان تطرح 80 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى

-محافظة اسوان -أرشيفية

وافق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على بدء إجراءات طرح عدد 80 قطعة أرض متميزة بمواقع مختلفة بمدينة أسوان، وذلك لبيعها بالمزاد العلنى  للراغبين فبها .

مؤكدًا على أن طرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى، يأتى فى إطار حرص المحافظة للحد من مشكلة التعديات على أراضى الدولة ، وطرحها بالطرق القانونية وبما يتناسب مع قيمتها السوقية .

وتابع مجدى حجازى،بأن ذلك سيساهم فى التوسع العمرانى وجذب المزيد من الإستثمار العقارى، وبالتالى توفير السكن الملائم للشباب والمواطنين .

علاوة على مساهمة ذلك فى زيادة الموارد المالية للمحافظة للصرف على توفير الخدمات المختلفة وتنفيذ  المشروعات والمساعدة فى مواجهة المشكلات الجماهيرية الطارئة.

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