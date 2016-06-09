محافظة أسوان تطرح 80 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى

وافق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على بدء إجراءات طرح عدد 80 قطعة أرض متميزة بمواقع مختلفة بمدينة أسوان، وذلك لبيعها بالمزاد العلنى للراغبين فبها .

مؤكدًا على أن طرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى، يأتى فى إطار حرص المحافظة للحد من مشكلة التعديات على أراضى الدولة ، وطرحها بالطرق القانونية وبما يتناسب مع قيمتها السوقية .

وتابع مجدى حجازى،بأن ذلك سيساهم فى التوسع العمرانى وجذب المزيد من الإستثمار العقارى، وبالتالى توفير السكن الملائم للشباب والمواطنين .

علاوة على مساهمة ذلك فى زيادة الموارد المالية للمحافظة للصرف على توفير الخدمات المختلفة وتنفيذ المشروعات والمساعدة فى مواجهة المشكلات الجماهيرية الطارئة.