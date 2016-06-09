إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج‎

كتب – مراسل «ONA»

أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي “ الطراخنه ، الريانة “بناحية العمايدة - بدائرة مركز المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، صباح اليوم الخميس.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بوجود مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز الانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول – عائلة الطراخنه وهم :

- عمر جاد بدر 22 سنة عامل مصابًا ” بطلق ناري خرطوش بالقدم الأيمن.

- تاج الدين إبراهيم نور 45 سنة عامل – مصابًا ” بطلق ناري خرطوش”

- نحمده محمد عبد الله 35 سنة ربة منزل مصابة” بجرح قطعي بالرأس وارتجاج بالمخ.

- دعاء جمال محمد 27 سنة ربة منزل وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج العام

- محمد محروس أحمد 52 سنة عامل مصابًا ” بجرح قطعي بالوجه وجرح قطعي بالجبهة

- بخيتة محروس احمد 62 سنة ربة منزل مصابة بكدمة بالجانب الأيسر من الحوض “

- مختار أبو الحمد عبد الرحيم 39 سنة عامل مصابًا ” بجروح بالزراع الأيمن

- جيهان السيد أمين محمود 40 سنة ربة منزل مصابة ” بسحجات بالوجه

- كمال الدين برزي عيسى 66 سنة عامل.

- محمود كمال الدين برزي 30 سنة عامل

- أحمد كمال الدين برزي 40 سنة عامل

الطرف الثاني – عائلة الريانة وهم:

- القذافي عبد النبي عبد العاطي 45 سنة عامل مصابًا ” بجروح متفرقة بالوجه والذراعين.

- أحمد إسماعيل حسين 50 سنة عامل.