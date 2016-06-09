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تسمم 10 أطفال عقب تناولهم أطعمة وعصائر فاسدة بسوهاج‎

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تسمم 10 أطفال عقب تناولهم أطعمة وعصائر فاسدة بسوهاج‎ تسمم 10 أطفال عقب تناولهم أطعمة وعصائر فاسدة بسوهاج‎

تسمم .. أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 10 أطفال بالتسمم، اليوم الخميس، عقب تناولهم أطعمة وعصائر فاسدة بمركز سوهاج.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، 3 إخطارات من مركز شرطة سوهاج يفيد ورود 3 بلاغات من مستشفي سوهاج العام بوصول كل من :-مصطفي شعبان إبراهيم 9 سنين ، ريتاج شعبان إبراهيم 3 سنين ، إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنين ، جومانه محمد إبراهيم 2 سنين ، مصطفي أحمد إبراهيم 9 سنين ويقيمون بناحية قلفاو – دائرة المركز مصابين  ” بحالة إعياء شديد، وقئ مستمر بسبب تناول عصير تمر هندي فاسد”.

 كما أصيبت رحمة السيد عبد النبي 5 سنين، مروة السيد عبد النبي 7 سنين، مريم السيد عبد النبي 3 سنين ويقيمون بناحية ونينة الشرقية– دائرة المركز مصابين  ” بحالة إعياء شديد وقئ مستمر ” بعد تناول أيس كريم فاسد، ومحمد أحمد طه 11سنة، سيف أحمد طه 4 سنين الحالة العامة متوسطة ويقيموا بناحية بندار الكرمانية – دائرة المركز مصابين “بإعياء وقئ مستمر” عقب تناولهم لبن فاسد بالمنز.

وبالفحص وسؤال أولياء أمورهم لم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 10545 ، 10546 ، 10547  جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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