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ضبط عامل بحوزته سلاح نارى وهيروين قبل ترويجه فى الأميرية

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ضبط عامل بحوزته سلاح نارى وهيروين قبل ترويجه فى الأميرية ضبط عامل بحوزته سلاح نارى وهيروين قبل ترويجه فى الأميرية
تمكن النقيب أحمد مأمون معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط " أسامة ح س " 38 سنة، عامل، سابق اتهامه فى 5 قضايا اخرهم برقم 4919 الزيتون لسنة 2002م "مخدرات "و بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و25 جرام من مسحوق الهيروين المخدر.

باستجواب المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن النفس فتحرر له المحضر رقم 3331 جنح القسم لسنة 2016، وتولت معه النيابة العامة التحقيق.


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