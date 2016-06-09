ضبط عامل بحوزته سلاح نارى وهيروين قبل ترويجه فى الأميرية

تمكن النقيب أحمد مأمون معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط " أسامة ح س " 38 سنة، عامل، سابق اتهامه فى 5 قضايا اخرهم برقم 4919 الزيتون لسنة 2002م "مخدرات "و بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و25 جرام من مسحوق الهيروين المخدر.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- رئيس مباحث روض الفرج يضبط عاطلا خطف حقيبة مواطن
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باستجواب المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن النفس فتحرر له المحضر رقم 3331 جنح القسم لسنة 2016، وتولت معه النيابة العامة التحقيق.
>- رئيس مباحث روض الفرج يضبط عاطلا خطف حقيبة مواطن
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