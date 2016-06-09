ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وثائق التأمين الإجباري بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وثائق التأمين الإجباري التي تستخدم في استخراج تراخيص التسيير بإدارة مرور سوهاج ووحداتها الفرعية.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مرور سوهاج بإشراف العميد / مدير إدارة البحث الجنائي أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من :-”حسين محمد عبد اللطيف 39 سنة مراقب بشركة تأمين، محمد الشافعي رمضان هاشم 27 سنة عامل – يقيم شارع ترعة باجا – دائرة قسم ثان سوهاج، علاء فوز”، بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في تزوير وثائق التأمين الإجباري التي تستخدم في استخراج تراخيص التسيير بإدارة مرور سوهاج ووحداتها الفرعية، بتاريخ 6/6/2016.

تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته دفتر وثائق تأمين إجباري منسوب صدوره للشركة المصرية للتأمين التكافلي يشتبه في تزويره، وبالاستعلام من الشركة المنسوب إليها الدفتر المضبوط أفادت بان الدفتر مزور وغير صادر من الشركة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بذلك وقرر أنه تحصل عليه من حسين محمد عبد اللطيف جودة، علاء فوزي.

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة تم التوصل إلي أن حسين محمد عبد اللطيف جوده – يقيم بندر طهطا هو الذي قام بتزوير وطبع الدفتر بمنزله الكائن بذات الناحية وبيعها عن طريق المنافذ الخاصة بشركة التأمين وتحصيل تلك المبالغ لنفسه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم الأول وتم ضبطه وبحوزته:”7″ دفاتر منسوب صدورها إلي شركات تأمين “مزورة “– “12″ ملحق بوليصة تأمين “مزور “– الأدوات المستخدمة في طبع وتزوير تلك الدفاتر – طابعة “إسكنر ” ملون وعادي يقوم باستخدامها في طبع واستخراج الوثائق المزوره – ماكينة تقطيع أوراق مدرجة نسبياً يستخدمها في تحديد حجم الأوراق - سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة ” ماجول ليون ” بها خزينة بداخلها “5″ طلقات عيار 8 مم – “70″ قرص مخدر - مبلغ 3400 جنيهاً”.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم وضبط المتهم الثالث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1399 إداري قسم طهطا لسنة 2016، وجار العرض علي النيابة العامة.