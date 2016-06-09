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تعرف على الأدوية الآمنة لمريض السكر فى رمضان

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تعرف على الأدوية الآمنة لمريض السكر فى رمضان تعرف على الأدوية الآمنة لمريض السكر فى رمضان
يواجه مريض السكر مشكلة قد تتعلق باختيار نوع الأدوية التى يمكن تناولها خلال شهر رمضان، والتى قد تكون مناسبة لصيامه لتجنب حدوث مضاعفات انخفاض مستوى السكر فى الدم خلال شهر رمضان، ولتجنب حدوث مضاعفات خلال رمضان يقدم أطباء السكر بعض أنواع الأدوية الآمنة التى يمكن لمريض السكر تناولها خلال شهر رمضان.

وأكد الدكتور ياسر عبد الرؤوف - أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا - أن نظام علاج السكر فى شهر رمضان يختلف عن غيره من الأوقات الأخرى، حيث يفضل اختيار بعض أنواع الأدوية لضبط السكر أثناء الشهر، بحيث تكون قابلية حدوث هبوط السكر قليلة فى شهر رمضان.

وقال الدكتور ياسر عبد الرؤوف إن أفضل عقاقير سكر النوع الثانى هو عقار "المتفورمين" والعقاقير المثبطة لإنزيم الــDDP4، وكذلك العقاقير المحفزة لمستقبلات GLP1 ، موضحا أنه كان من المفضل البدء فى تناول هذه العقاقير قبل شهر رمضان بفترة لا تقل عن 3 أشهر على الأقل للتأكد من قدرتها على ضبط سكر المريض، موضحا أنه فى حالة استخدام الإنسولين فإنه يفضل استخدام نظام الإنسولين "القاعدى"، الذى يغطى سكر الدم فى فترة ما قبل الوجبات يضاف إليه جرعات من الإنسولين قصير المفعول، قبل كل وجبة لتغطية ارتفاع السكر فى فترة ما بعد الوجبات.

وأشار د. ياسر إلى أنه من الأمور المهمة أن يقوم مريض السكر بقياس نسبة السكر بالدم عدة مرات على مدار اليوم، خصوصا فى فترتى الظهيرة وفترة ما قبل الإفطار، وفترة ما بعد الإفطار، وكذلك قبل وجبة السحور، إضافة إلى قياس السكر بشكل عرضى فى حالة ظهور أعراض لانخفاض سكر الدم.

وأكد د. ياسر أنه فى حالة حدوث هبوط السكر تحت مستويات معينة فى أى وقت أثناء الصيام، يجب على المريض كسر الصيام فى هذه الحالة نظرا لتعرض حياتهم للخطر.


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