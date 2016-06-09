بالصور | طرح لحوم سودانية في المنيا بسعر 55 جنيهًا

كتب – مراسل «ONA»

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا، بدء استلام 50 رأس ماشية من اللحوم السودانية (المبردة)، وطرحها بسعر 55 جنيهًا للكيلو ، مؤكدًا أنَّه تم سيتم توزيع اللحوم بالمنافذ الثابتة في الوحدات المحلية.

وقال نصر في بيانٍ له، الخميس، إنَّ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة يأتي للتيسير على المواطنين والمستهلكين، ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وضبط الأسواق، لمواجهة غلاء الأسعار بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وتابع:” سيتم مراعاة الكثافة السكانية في كل مركز وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين”.