بدء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية نظام حديث والإنجليزى للقديم

بدأ قبل قليل امتحان مادتى التربية الوطنية والإحصاء، لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، كما يختبر طلاب النظام القديم فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل رياضيات "2"، حيث انطلقت لجنة الامتحانات فى التاسعة صباحا باختبار مادة التربية الوطنية.

وتعد مادتا التربية الوطنية والإحصاء مادتى نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، ويختبر فى التربية الوطنية ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة نظام حديث، فى ما يقرب من 1560 لجنة على مستوى الجمهورية.

فيما بدأت أيضا غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة عملها، حيث يتابع فريق مكافحة الغش الإلكترونى المواقع التى تعمل على نشر وتداول أوراق الأسئلة.

- طلاب الثانوية العامة يمتحنون فى التربية الوطنية والإحصاء والإنجليزى اليوم