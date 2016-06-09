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ننشر السؤال الرابع فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية

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ننشر السؤال الرابع فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية ننشر السؤال الرابع فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية
تنظم "اليوم السابع" مسابقة رمضانية، على مدى أيام شهر رمضان الكريم، تحت عنوان "30 عاصمة عربية وإسلامية"، حيث يتم نشر سؤال يوميًّا فى العدد الورقى لـ "اليوم السابع" عن إحدى العواصم العربية ليقوم القارئ بالتعرف على هذه العاصمة، وإرسال اسمها إلى مقر الجريدة.

وتستقبل إجابات الأسئلة من القراء مع كوبون المسابقة، الذى يتم نشره يوميًّا فى العدد الورقى لـ "اليوم السابع"، وذلك عقب نهاية شهر رمضان المبارك على مقر الجريدة 5 شارع وزارة الزراعة – ناصية شارع الثورة المهندسين.

السؤال الرابع
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>الخضرا ساكنة المغرب العربى
>قى شرقها ليبيا والجزاير غربها
>بورقيبة أسس أصولها والثورة سباقة
>والبوعزيزى سبب فى إطاحة ابن على

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>- ننشر السؤال الثالث فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية
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