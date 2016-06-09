الصحة: تطوير 31 مستشفى كبرى فى النصف الثانى من 2016

أكد الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أنه سيتم تطوير 31 مستشفى كبرى بالجمهورية فى النصف الثانى من العام الجارى لتقديم خدمات متميزة للمرضى وإستعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور شام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير ورفع كفاءة هذة المستشفيات وتطبيق معايير الجودة الشاملة بها.

>وأوضح الدكتور شام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أن تطوير المستشفيات يصب فى مصلحة المريض، مشيرا الى أن التجهيزات التى ستتم فيها ستكون على النسق العالمى.

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