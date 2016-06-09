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مصادر:ـ"البناء والتنمية" بالخارج يحصر أسماء المحبوسين لإرسال مساعدات لأسرهم

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مصادر:ـ"البناء والتنمية" بالخارج يحصر أسماء المحبوسين لإرسال مساعدات لأسرهم مصادر:ـ"البناء والتنمية" بالخارج يحصر أسماء المحبوسين لإرسال مساعدات لأسرهم
كشفت مصادر، عقد قيادات حزب البناء والتنمية إجتماعاً طارئاً فى تركيا ضم مجموعة كبيرة من الأشخاص، لبحث التطورات فى الشارع المصرى، وتحركات أعضاء الجماعة الاسلامية.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق على إعداد قوائم بحصر أسماء أسر المحبوسين فى قضايا التظاهر والعنف مؤخراً، لإرسال مساعدات مادية شهرية لهم، فضلاً عن أن الاجتماع شدد على ضرورة طرح فكرة البديل فى ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميدياً، وإستغلال عدة أزمات أبرزها تسريب امتحانات الثانوية العامة وإرتفاع الأسعار وطرح الأسئلة للبحث عن البديل.

وأشارت المصادر، أن أعضاء حزب البناء والتنمية اتفقوا على ضم مجموعة من اليساريين اليهم خلال الفترة المقبلة فى سابقة هى الأولى من نوعها.


>- عاصم عبد الماجد يدعو الجماعة الإسلامية لحل حزب البناء والتنمية
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مصر 365

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