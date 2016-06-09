القنصلية الروسية بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى اليوم

تحتفل القنصلية الروسية بالإسكندرية، و"راشيد صاديقوف"، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، اليوم الخميس، بالعيد الوطنى الروسى، بمقر القنصلية بالإسكندرية.

ويحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة وقناصل الدول العربية والأجنبية والجالية الروسية بالإسكندرية.

يذكر أن روسيا تحتفل بالعيد الوطنى لها منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتى عام 1992، واعتباره عيداً وطنياً كل عام وتحتفل سفارات وقنصليات روسيا فى مختلف دول العالم تزامناً مع الاحتفال الرسمى بالعاصمة الروسية موسكو.

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