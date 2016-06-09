مياه الشرب تختلط بالصرف الصحى فى منطقة "أبو تلات" بالإسكندرية

سادت حالة من الغضب العارم بين أهالى منطقة أبو تلات بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى منذ ثلاثة أيام، خاصة بعد أن أصبحت رائحة المياه كريهة جداً.

وقال الأهالى أنهم تقدموا ببلاغات كثيرة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وللأسف لم يتحرك أى مسئول من الشركة حتى الآن .

ويعتزم الأهالى تقديم بلاغات وتلغرافات لرئيس مجلس الوزراء لإجراء تحقيق عاجل فى هذا الأمر، وتشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع على الطبيعة ومحاسبة المقصرين بالشركة.

60 نائبا يتقدمون ببيانات عاجلة حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى