أخبار سوريا.. مقتل وإصابة 55 شخصا فى قصف لـ"النصرة" على حى الميدان فى حلب

أفاد المركز الروسى لتنسيق الهدنة فى سوريا "حميميم" بأن 5 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين صباح اليوم الخميس فى قصف شنه تنظيم "جبهة النصرة" لحى الميدان فى مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية ، عن مصدر فى قاعدة حميميم الجوية والذى يتخذ من مدينة اللاذقية مقرا له قوله إن المسلحين قصفوا اليوم سوقا داخل حى الميدان فى حلب بأسطوانات غاز مملوءة بالمتفجرات، مما أدى إلى تضرر نحو 20 مسكنا فى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يستهدف فيها مسلحو "جبهة النصرة" أماكن مكتظة بالسكان بهدف قتل أكبر عدد منهم.

يذكر أن مسلحى "جبهة النصرة" الإرهابية قصفوا على مدى الساعات الـ24 الأخيرة عدة بلدات فى محافظات إدلب واللاذقية وحماة وريف دمشق ومدينة درعا.

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