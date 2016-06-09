أخبار العراق.. صور أقمار صناعية تؤكد تدمير تنظيم داعش لمعابد اثرية فى العراق

أعلنت الأمم المتحدة الاربعاء أن صورا التقطتها أقمار صناعية تؤكد تدمير معبد نابو الذى يبلغ عمره 2800 سنة فى موقع نمرود الاثرى فى شمال العراق وتبنى تنظيم داعش تفجيره.

وأعلن معهد الامم المتحدة للتأهيل والبحث (يونيتار) انه قام بتحليل صور التقطت بالأقمار الصناعية فى الثالث من يونيو للموقع. واضاف "بمقارنتها مع صور تعود إلى 12 يناير 2016، نلاحظ دمارا كبيرا عند المدخل الرئيسى لمعبد نابو".

وكان تنظيم داعش اكد فى منتصف مايو انه دمر معبد اله الحكمة والكتابة فى بلاد الرافدين. وقد نشر تسجيل فيديو يتضمن هجماته الاخيرة على الآثار العراقية مع مخطط على لوحة اعلان بالقرب من المعبد، قبل وقوع انفجار قوى.

ويقع معبد نمرود درة الحضارة الآشورية الذى تأسس فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، على طول نهر دجلة ويبعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب شرق الموصل، ثانى مدن العراق التى اصبحت المعقل الرئيسى للتنظيم الجهادى.

ولم يعرف تاريخ تدمير المعبد.

ويظهر فى تسجيل الفيديو الذى بثه تنظيم داعش جرافات تقوم بإزالة بوابتى مشكى ونركال الاثريتين لمدينة نينوى القديمة بالقرب من الموصل.

لكن كريستوفر جونز عالم الآثار المتخصص بالامبراطورية الآشورية الحديثة اشار إلى ان التنظيم نشر من قبل صورا لتدمير باب مشكي، مؤكدا انه ازاله فى العاشر من ابريل.

وحول باب نركال، قام مقاتلو التنظيم بازالة الملامح البشرية لثور مجنح كبير كان يزينه، بالأزاميل.

وكتب جونز محذرا على مدونته الاربعاء ان "هذا يوحى بان تنظيم داعش عاد لتدمير الاشياء التى دمرها جزئيا من قبل من اجل نشر تسجيلات فيديو جديدة".