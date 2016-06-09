أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق.. صور أقمار صناعية تؤكد تدمير تنظيم داعش لمعابد اثرية فى العراق

Google+ Print
أخبار العراق.. صور أقمار صناعية تؤكد تدمير تنظيم داعش لمعابد اثرية فى العراق أخبار العراق.. صور أقمار صناعية تؤكد تدمير تنظيم داعش لمعابد اثرية فى العراق
أعلنت الأمم المتحدة الاربعاء أن صورا التقطتها أقمار صناعية تؤكد تدمير معبد نابو الذى يبلغ عمره 2800 سنة فى موقع نمرود الاثرى فى شمال العراق وتبنى تنظيم داعش تفجيره.

وأعلن معهد الامم المتحدة للتأهيل والبحث (يونيتار) انه قام بتحليل صور التقطت بالأقمار الصناعية فى الثالث من يونيو للموقع. واضاف "بمقارنتها مع صور تعود إلى 12 يناير 2016، نلاحظ دمارا كبيرا عند المدخل الرئيسى لمعبد نابو".

وكان تنظيم داعش اكد فى منتصف مايو انه دمر معبد اله الحكمة والكتابة فى بلاد الرافدين. وقد نشر تسجيل يتضمن هجماته الاخيرة على الآثار العراقية مع مخطط على لوحة اعلان بالقرب من المعبد، قبل وقوع انفجار قوى.

ويقع معبد نمرود درة الحضارة الآشورية الذى تأسس فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، على طول نهر دجلة ويبعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب شرق الموصل، ثانى مدن العراق التى اصبحت المعقل الرئيسى للتنظيم الجهادى.

ولم يعرف تاريخ تدمير المعبد.

ويظهر فى تسجيل الفيديو الذى بثه تنظيم داعش جرافات تقوم بإزالة بوابتى مشكى ونركال الاثريتين لمدينة نينوى القديمة بالقرب من الموصل.

لكن كريستوفر جونز عالم الآثار المتخصص بالامبراطورية الآشورية الحديثة اشار إلى ان التنظيم نشر من قبل صورا لتدمير باب مشكي، مؤكدا انه ازاله فى العاشر من ابريل.

وحول باب نركال، قام مقاتلو التنظيم بازالة الملامح البشرية لثور مجنح كبير كان يزينه، بالأزاميل.

وكتب جونز محذرا على مدونته الاربعاء ان "هذا يوحى بان تنظيم داعش عاد لتدمير الاشياء التى دمرها جزئيا من قبل من اجل نشر تسجيلات فيديو جديدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء

فيديو| الطب الشرعي: استخدم الـ DNA للتعرف على بعض الشهداء

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات