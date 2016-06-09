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نواب وثلاث وزراء يفتتحون اليوم احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان فى بورسعيد

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نواب وثلاث وزراء يفتتحون اليوم احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان فى بورسعيد نواب وثلاث وزراء يفتتحون اليوم احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان فى بورسعيد
تبدأ هيئة قصور الثقافة احتفالاتها بشهر رمضان بحديقة المنتزه على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بورسعيد، اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وثلاثة وزراء بحسب بيان رسمى لهيئة قصور الثقافة.

وقال البيان إن حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، سيشاركون فى حفل الافتتاح المقام بالقرية الرمضانية بحديقة المنتزه.

وقال محمد الدسوقى مدير عام مديرية الثقافة ببورسعيد، إن "الاحتفالات هذا العام ستقدم برنامج فنى شامل لفرق الموسيقى العربية، والسمسمية، والإنشاد الدينى، وفرق كورال أطفال، وفنون شعبية، وملحمة "صدق محمد" للمخرج أحمد عجيبة، بالإضافة إلى ورش فنية للأطفال ورسومات على الوجه والأراجوز".

وأضاف الدسوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفالية ستشهد معارض للمشغولات اليدوية ومعرضاً للصور الفوتوغرافية لنادى التذوق البصرى، ومعرض للمرأة المعيلة بالاشتراك مع المجلس القومى للمرآة.

ومن جانبه، قال سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى إن شخصيات فنية ورياضية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة مدعوون لندوات حية مع الجمهور خلال الشهر الكريم.


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