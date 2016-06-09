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59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء

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59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء 59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء بعد حكم إلزام المتهمين بقيمة التلفيات؟"، توقع غالبية القراء تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء بعد حكم إلزام المتهمين بقيمة التلفيات.

وتوقع 59% من القراء تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء بعد حكم إلزام المتهمين بقيمة التلفيات، بينما توقع 37% من القراء بعدم تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء بعد حكم إلزام المتهمين بقيمة التلفيات، بينما أعرب 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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