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تعرف على موعد الإفطار فى رابع أيام رمضان

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تعرف على موعد الإفطار فى رابع أيام رمضان تعرف على موعد الإفطار فى رابع أيام رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار، اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و 47 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.55 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1.08 صباحًا، أما الإمساك فى 2:48، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3.08 صباحا.


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