تعرف على موعد الإفطار فى رابع أيام رمضان

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار، اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تعرف على موعد الإفطار فى ثالث أيام رمضان
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و 47 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.55 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1.08 صباحًا، أما الإمساك فى 2:48، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3.08 صباحا.
>تعرف على موعد الإفطار فى ثالث أيام رمضان