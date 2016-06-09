لو بتعانى من السمنة.. 4 خطوات تساعدك على إنقاص وزنك فى رمضان

إذا كنت تعانى من السمنة وترغب فى إنقاص الوزن فمن الممكن حدوث ذلك خلال شهر رمضان. وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض النصائح البسيطة لفقدان الوزن خلال شهر رمضان، وتتضمن الآتى:

1- التأكد من أن الوجبة الأولى من اليوم سواء السحور أو الإفطار، تكون صحية ومتوازنة، ومن الضرورى تجنب الأطعمة الزيتية والحارة جدا، وتناول الكثير من الخضراوات والفاكهة واللحوم الخالية من الدهون.

>2- تجنب تخطى وجبة السحور: لأنها الوجبة الأولى من اليوم، وتناول الطعام خلال هذه الفترة تجعلك نشيطا طوال اليوم، وتخطى هذه الوجبة يمكن أن يبطئ معدل التمثيل الغذائى وإضعاف القدرة على حرق الدهون من الجسم.

>3- من الضرورى شرب الكثير من الماء وعصائر الفاكهة خلال وجبتين، للحفاظ على رطوبة الجسم وعملية التمثيل الغذائى، مما يساعد على إنقاص الوزن.

>4- قد تحيط بك مجموعة متنوعة من الحلويات أثناء شهر رمضان، فإنه قد يكون من الصعب مقاومتها، فإذا كنت تريد إنقاص وزنك استبدل الحلويات بالتمر والفاكهة والعصائر.

- استشارى تغذية يحذر من عادات غذائية فى رمضان

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