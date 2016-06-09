اخبار فلسطين .. إسرائيل تلغى تصاريح دخول 83 ألف فلسطينى بعد هجوم تل أبيب

أعلنت إسرائيل صباح الخميس أنها الغت تصاريح دخول لأراضيها كانت قد منحتها لـ83 ألف فلسطينى بمناسبة حلول شهر رمضان، بعد يوم من مقتل أربعة أشخاص فى هجوم شنه فلسطينيان فتحا النار عشوائيا فى تل أبيب.

وقالت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى بيان "تم تجميد كافة التصاريح التى منحت بمناسبة شهر رمضان، خاصة التصاريح المخصصة للزيارات العائلية (للفلسطينيين) من يهودا والسامرة(الإسم اليهودى للضفة الغربية). وتم تجميد 83 ألف تصريح".

>