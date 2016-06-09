صحة الشرقية: التشديد على إدارة مستشفى الأحرار بصرف أدوية المرضى من المستشفى

أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بصحة الشرقية أنه رافق الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى المرور على مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم المرور بعض الأقسام بالمستشفى وكان فى استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد رشاد ووكيل المستشفى الدكتور عبد الله عطية، واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى وذويهم بقسم المخ والأعصاب، كما استمع لشكاوى بعض الأهالى والتى تمثلت فى شراء أدوية من خارج المستشفى على نفقتهم الخاصة.

وأشار فرحات أن وكيل وزارة الصحة شدد على إدارة المستشفى بصرف الأدوية من داخل المستشفى أو شرائها بالأمر المباشر، فى حالة عدم توافرها عن طريق إدارة المستشفى وعدم شراء المرضى لأى أدوية من خارج المستشفى.

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