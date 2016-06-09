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الإسماعيلي لـ في الجول: راضون عن الأداء أمام سموحة.. وخرجنا بـ3 مكاسب

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الإسماعيلي لـ في الجول: راضون عن الأداء أمام سموحة.. وخرجنا بـ3 مكاسب الإسماعيلي لـ في الجول: راضون عن الأداء أمام سموحة.. وخرجنا بـ3 مكاسب

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي جمعته بسموحة يوم الأربعاء وذلك على الرغم من التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.

وكان الإسماعيلي قد تقدم في النتيجة بثلاثة أهداف لهدف لكن استطاع سموحة العودة وتعديل النتيجة قبل نهاية المباراة.

وتحدث القماش لـFilGoal.com قائلا:"راض عن أداء اللاعبين في المباراة".

وأكمل"سموحة نجح في التعادل بسبب فقدان اللاعبين للتركيز في آخر 10 دقائق من المباراة ولكنني أشعر بالرضا عن أدائهم بشكل عام".

وواصل"حكم المباراة أيضا لم تكن قراراته موفقة في بعض الأحيان".

فيما تحدث أيمن الجمل المدرب العام للدراويش لـFilGoal.com قائلا:"هذه كانت أفضل أحد مباريات فريقي خلال الفترة الأخيرة".

وأردف"ركلة الجزاء التي احتسبت لسموحة لم تحمل أي تعمد من قبل لاعب الإسماعيلي، وهذا كان سببا رئيسيا في عودة سموحة في النتيجة".

وواصل"هدفنا هو إنهاء الموسم في أحد المراكز التي تؤهلنا للاشتراك في البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن سموحة الرابع، وأربع نقاط عن وادي دجلة الثالث.

ويرى أيمن الجمل أن الإسماعيلي حقق ثلاثة مكاسب خلال المباراة وتحدث قائلا:"أعدنا اكتشاف إبراهيم حسن الذي تألق في المباراة".

وأكمل"ثانيا هو قدرة حسني عبد ربه على لعب المباراة بشكل كامل بطريقة مميزة، وأخيرا عودة كريم بامبو وعبد الرحمن حسان والصاعد أحمد جمال للمشاركة".

وأتم"واجهنا فريقا قويا للغاية يملك بدلاء أقوياء مثل المقاصة وهو أمر لا يتوفر لدينا في الإسماعيلي".

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