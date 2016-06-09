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ماذا فعل فاروق جعفر أمام الأهلي في الدوري المصري؟

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ماذا فعل فاروق جعفر أمام الأهلي في الدوري المصري؟ ماذا فعل فاروق جعفر أمام الأهلي في الدوري المصري؟

يعود فاروق جعفر للتدريب من جديد.. لكن انطلاقته تصطدم بمتصدر الدوري المصري عندما يلتقي الداخلية مع الأهلي مساء الخميس.

ويحل الداخلية ضيفا على الأهلي في استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة.

وجمع الأهلي 68 نقطة في قمة الجدول بفارق خمس نقاط عن الزمالك وصيفه، بينما يحل الداخلية سابعا برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن المصري السادس.

ويخوض جعفر مباراته الأولى كمدير فني للداخلية التي تعادلت مع الأهلي في الدور الأول 1-1.

ورغم أن فاروق جعفر كان من أسباب تتويج الإسماعيلي بلقب الدوري موسم 2001-2002 بعدما تعادل 1-1 مع الأهلي ليمنح الدراويش فرصة للتفوق على الأحمر بفارق نقطتين قبل جولتين من النهاية، إلا أنه لم ينجح في الفوز مطلقا على الأحمر.

وفشل جعفر في تحقيق أي فوز على الأهلي في الدوري المصري مع الفرق التي دربها.

وفي آخر 10 سنوات لعب جعفر 11 مباراة ضد الأهلي في الدوري المصري فقط مع ناديي طلائع الجيش والترسانة.

ويعود تاريخ آخر نتيجة إيجابية لجعفر ضد الأهلي كمدرب مع طلائع الجيش إلى فبراير 2010 في موسم 2009-2010 بالتعادل 2-2.

ثم خسر جعفر أخر ثلاث مباريات ضد الأهلي مع الجيش دون أن يسجل هدفا واحدا بنتيجة 3-0 و1-0 و1-0.

ثلاث تعادلات فقط في آخر 10 سنوات انتهت بتعادل فاروق جعفر مع الأهلي بواقع مباراتين كمدرب للجيش وواحدة مع الترسانة في سبتمبر 2006 بنتيجة 1-1.

بينما خسر جعفر ثماني مباريات ضد الأهلي في الدوري المصري خلال آخر 10 سنوات، ولم يحقق أي فوز.

فهل ينجح جعفر في إيقاف انتصارات الأهلي وإشعال ما تبقى من عمر مسابقة الدوري، أم يحافظ المارد الأحمر على فارق النقاط مع الزمالك؟

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