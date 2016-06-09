3 تحديات تواجه الأهلي ضد الداخلية ' بداية الحسم '

الدوري اقترب من نهايته والصراع اشتد كثيرا ولا هدف سوى الفوز لاستعادة اللقب.. سيكون ذلك هو الوصف الأنسب لمباراة الأهلي والداخلية.

ويستضيف الأهلي منافسه الداخلية يوم الخميس في ملعب برج العرب في إطار الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الفريق الأحمر جدول الدوري برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ملاحقه ولكن الأخير خاض مباراة أكثر من الأهلي.

بينما يأتي الداخلية في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام الداخلية.

الداخلية العنيد

منذ صعود الداخلية للدوري المصري في موسم 2011-2012 التقى مع الأهلي في المسابقة ست مرات.

فاز الأهلي ثلاث مرات مقابل مرتين للداخلية وتعادلا في مباراة واحدة كانت في الدور الأول من الموسم الجاري وكانت بهدف لمثله.

سجل الأهلي في شباك الداخلية سبعة أهداف بينما استقبلت مرماه أربعة أهداف، وهذا يوضح أن المواجهة دائما ما تكون صعبة على فريق المدرب مارتن يول.

ويحتاج الأهلي للفوز في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات له في الدوري ليستعيد اللقب رسميا فهل ستكون البداية أمام الداخلية العنيد؟

أطول سلسلة انتصارات

منذ قدوم مارتن يول للأهلي لم يعرف الفريق الأحمر في أول خمس مباريات له في الدوري سوى الانتصارات ولم يتعادل أو يسقط إلى أن جاء وادي دجلة وحقق الانتصار.

ولكن استفاق الأهلي سريعا بعد الهزيمة أمام وادي دجلة وحقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية على حساب كل من أسوان والانتاج الحربي والمقاولون العرب.

وستكون مواجهة الداخلية هي الرابعة للأهلي مع يول بعد الهزيمة من دجلة فهل سيواصل السير نحو مواصلة معادلة عدد انتصاراته السابقة وتجاوزها؟

جون أنطوي

تأخر ماليك إيفونا في العودة لمران الأهلي بعد انضمامه لمنتخب الجابون وظهر من ملامح التدريبات أن يول قد يبدأ مبارا الداخلية بجون أنطوي أساسيا.

وإذا ما حدث ذلك الأمر فإن هذه ستكون هي المرة الأولى التي يشارك فيها أنطوي بشكل أساسي مع الأهلي في الدوري تحت قيادة يول.

ونجح المهاجم الغاني في تسجيل هدفا فور مشاركته كبديل أمام الانتاج الحربي في المباراة قبل الماضية فهل يستطيع زيارة الشباك مجددا أمام الداخلية؟