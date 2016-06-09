مقاتلو حركة الشباب يشنون هجوما على قاعدة للقوات الإثيوبية فى الصومال

قالت حركة الشباب الإسلامية المتشددة فى الصومال إن مقاتليها اقتحموا اليوم الخميس قاعدة تستخدمها القوات الإثيوبية بعد أن فجروا سيارة ملغومة عند مدخل القاعدة فى أحدث هجوم على جنود يعملون ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى (أميسوم).

وتقع القاعدة فى بلدة هالجان فى وسط الصومال على مبعدة 300 كيلومتر شمالى العاصمة مقديشو، وقال سكان إنهم سمعوا دوى إنفجار ضخم فى القاعدة وأصوات إطلاق نار كثيف قبيل الفجر. وأفادوا بأنهم كان بإمكانهم سماع أصوات أعيرة نارية بعد ساعة على الأقل من الانفجار الأولى.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية بحركة الشباب لرويترز "إقتحم مقاتلونا قاعدة هالجان لقوات أميسوم"، وأضاف أن المهاجمين استخدموا سيارة ملغومة ثم تبادلوا إطلاق النار مع الجنود الاثيوبيين بالقاعدة.

وقال "كان إنفجارا ضخما. دمر البوابة وأجزاء من القاعدة."، ولم يصدر تعقيب فورى من أميسوم، وكثيرا ما تشن حركة الشباب هجمات بالأسلحة النارية والقنابل على مسؤولين وقوات الأمن الصومالية وقوات أميسوم فى مسعى للإطاحة بالحكومة التى يدعمها الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية فى الصومال.

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