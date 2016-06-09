أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا وعلى المناطق المكشوفة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وأما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>

الصغرى العظمى


>القاهرة 23 33
>الإسكندرية 20 27
>مطروح 19 26
>بورسعيد 23 29
>دمياط 22 28
>بلطيم 21 28
>الإسماعيلية 21 33
>السويس 22 34
>العريش 18 30
>نخل 17 32
>طابا 20 31
>الطور 22 33
>مرسى علم 26 38
>الغردقة 27 39
>شرم الشيخ 29 38
>رفح 17 29
>كاترين 20 32
>سيوة 21 32
>المنيا 22 34
>الفيوم 22 34
>رأس سدر 24 32
>أبوسمبل 26 44
>وسط الدلتا 22 33
>أسيوط 23 36
>سوهاج 24 37
>الأقصر 25 42
>أسوان 27 45
>شلاتين 25 40
>حلايب 27 38
>الوادى الجديد 23 39
>قنا 25 41
>نويبع 26 36
>السلوم 18 27

موضوعات متعلقة..


>الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب