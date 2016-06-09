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6 فوائد صحية للصيام.. يقلل الكولسترول فى الدم ويضبط النفس

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6 فوائد صحية للصيام.. يقلل الكولسترول فى الدم ويضبط النفس 6 فوائد صحية للصيام.. يقلل الكولسترول فى الدم ويضبط النفس
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 6 فوائد صحية للصيام خلال شهر رمضان، وتتضمن هذه الفوائد الآتى:

1- يساعد فى تخفيف الوزن:
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إذا كان يمكنك تجنب استهلاك الكثير من الحلويات والأطعمة الدهنية خلال رمضان، ويمكن أن يفقد الوزن بسهولة تامة، كما يمكنك أكل وجبتين فقط يوميا، ففى هذه الحالة وإذا كانت الوجبات متوازنة وصحية، فقد يفقد الكثير من الوزن قبل نهاية الشهر.

2- يحسن ضبط النفس:
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الصيام وسيلة رائعة لتحسين ضبط النفس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتناول الغذاء.

3- يقلل من نسبة الكولسترول فى الدم:
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تناول الطعام فى المنزل مرتين فى يوم واحد، يساعد فى خفض مستويات فى الدم والكولسترول، ويساعد على تجنب الوجبات السريعة.

4- يساعد على الإقلاع عن التدخين:
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شهر رمضان يساعد معظم الأشخاص المدخنين على أخذ قسط من الراحة من التدخين، كما يساعدهم على الحد من عادتهم السيئة.

5- يزيل السموم من الجسم:
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الصيام وسيلة جيدة لإزالة السموم من الجسم، والحفاظ على الصحة جيدة.

6- تعزيز المناعة:
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أظهرت الدراسات أن الصوم يمكن أن يحسن من مناعة الجسم إلى حد كبير، لأن الجهاز الهضمى ينتج سوائل أكثر صحة.

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