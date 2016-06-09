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استئناف محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين فى قضية "نواب القروض" اليوم

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استئناف محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين فى قضية "نواب القروض" اليوم استئناف محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين فى قضية "نواب القروض" اليوم
تستأنف الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى نظر إعادة محاكمة عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك حاليًا"، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم فى قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك"، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة المستندات من دفاع المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.

وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهم، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".

وقالت محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، أن ما ينعاه الطاعن الأول عبدا لله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.


>تأجيل إعادة محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين بقضية "نواب القروض" لـ9 يونيو

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مصر 365

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