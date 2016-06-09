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"الكهرباء": 4 أسباب وراء انقطاع التيار أبرزها ارتفاع درجات الحرارة

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"الكهرباء": 4 أسباب وراء انقطاع التيار أبرزها ارتفاع درجات الحرارة "الكهرباء": 4 أسباب وراء انقطاع التيار أبرزها ارتفاع درجات الحرارة
كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة رغم زيادة الأحمال، مؤكداً أن هناك فائض يومى فى الشبكة يصل لـ3 آلاف ميجا وات، ولا يوجد تخفيف أحمال إطلاقاً.

وأوضح اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 5 أسباب وراء انقطاع التيار الكهربائى خلال الأيام الماضية، موضحاً أن من أهم أسباب الانقطاع هو ارتفاع درجات الحرارة التى وصلت فى بعض الأيام لـ46 درجة مئوية.

وأشار اليمانى إلى أن ارتفاع الحرارة يؤدى لزيادة الأحمال على الشبكة بشكل مفاجئ، والذى ينتج عنه حدوث أعطال فنية طارئة خاصة بالمناطق العشوائية وبمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن شركات الكهرباء لديها فرق فنية تواجه هذه الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف اليمانى أن من بين أسباب الانقطاع هو أزمة انخفاض الجهد التى مازال يعانى منها أهالى الصعيد، والتى تتسبب فى مشاكل عدة لا يمكن إنكارها، مضيفاً أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة للقضاء تماماً على مشكلة انخفاض الجهد، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال اليمانى، أن سرقات التيار الكهربائى تعد من الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى حدوث انقطاع فى التيار، حيث أن التوقعات الخاصة بالأحمال تضم المشتركين ولكن مركز التحكم القومى يفاجأ أحياناً بزيادة الأحمال على الشبكة بشكل كبير وغير متوقع، وهو ما يتسبب فى انصهار الكابلات، وبالتالى انقطاع التيار.

وتابع اليمانى، أن هناك بعض الأعمال الفردية التى تتسبب فى حدوث أعطال فنية طارئة وتكبد الوزارة خسائر، مثل قيام بعض المواطنين بأعمال حفر عشوائى يتسبب فى قطع الكابلات و بالتالى انقطاع التيار.

وطالب اليمانى المواطنين بالاتصال على رقم 121 طوارئ الكهرباء و الإبلاغ عن أى أعطال فنية أو انقطاع تيار لمدة طويلة، حتى تتمكن الفرق الفنية الموجودة بجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية من حلها فى أسرع وقت ممكن.


>وزير الكهرباء: الانقطاعات الحالية بسبب الأعطال الفنية وليس تخفيف أحمال.. محمد شاكر: نسعى للقضاء على الأزمة بتطوير شبكة النقل وتركيب العدادات الكودية.. ويؤكد: مصر بلا انخفاض فى الجهد خلال عامين

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مصر 365

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