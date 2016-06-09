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نائب"النور"يتفقد موقع تصادم قطار بنى سويف ويطالب بإصلاح خط السكة الحديد

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نائب"النور"يتفقد موقع تصادم قطار بنى سويف ويطالب بإصلاح خط السكة الحديد نائب"النور"يتفقد موقع تصادم قطار بنى سويف ويطالب بإصلاح خط السكة الحديد
قال حزب النور، إن النائب عبد الحكيم مسعود، نائب النور عن دائرة مركز ناصر، بمحافظة بنى سويف، توجه إلى موقع حادث تصادم قطار بضائع رقم 2454 المحمل "بازلت" والقادم من قنا إلى طنطا، وتفقد موقع تصادم القطار، محاولا تقديم المساعدة.

وقال مسعود، بحسب ما نشره الموقع الرسمى للحزب، إنه تواصل مباشرة مع كل من محافظ بنى سويف، ومدير الأمن، ووزير النقل، لتقديم كافة الجهود الممكنة، وسرعة التحرك لمكان الحادثة، وأخذ منهم وعدًا بإصلاح خط السكة الحديد الخاص بالصعيد لما فيه من مشكلات.

وأكد النائب عبد الحكيم مسعود سرعة، أن محافظ بنى سويف، وعده بسرعة إنهاء الإجراءات، ورفع القطار عن السكة، ومحاسبة المقصرين.

بالفيديو والصور.. اللحظات الأولى لانقلاب قطار بضائع بنى سويف
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