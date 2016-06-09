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الأكاديمية العربية تحتفل الجمعة بتخريج الدفعة 85 بحضور قناصل الدول

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الأكاديمية العربية تحتفل الجمعة بتخريج الدفعة 85 بحضور قناصل الدول الأكاديمية العربية تحتفل الجمعة بتخريج الدفعة 85 بحضور قناصل الدول
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجمعة 10 مايو، بتخريج الدفعة 85 والتى يبلغ عدد خريجها 200 طالب فى قسمى تكنولوجيا الهندسة البحرية والدراسات البحرية الأساسية ينتمون إلى خمس جنسيات عربية وأفريقية وهم: " – لبنان – سوريا – اليمن - نيجيريا ".

ويحضر الحفل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وسفراء وقناصل الدول المشاركة فى الحفل ورجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية.

رئيس الأكاديمية العربية: نحرص على خدمة البلاد لنشر الرسالة العلمية
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