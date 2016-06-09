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660 مليون جنيه لبناء 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة السادات.. ونسبة التنفيذ 30?

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660 مليون جنيه لبناء 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة السادات.. ونسبة التنفيذ 30? 660 مليون جنيه لبناء 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة السادات.. ونسبة التنفيذ 30?
أكد المهندس مجدى يوسف نائب رئيس جهاز مدينة السادات، أن نسبة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة ضمن الـ 500 ألف وحدة التى كلّف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وصلت لنحو 30?.

وأضاف المهندس مجدى يوسف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نصيب المدينة من الوحدات 5 آلاف وحدة، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 30?، وأن هناك بعض العمارات وصلت للدور الأخير رغم أن أمر الإسناد صدرت منذ شهرين فقط.

وأشار إلى الجهاز رصد مبلغ 660 مليون جنيه لتنفيذ هذه الوحدات، وأن هناك متابعة يومية لعمليات التنفيذ.
>وفيما يتعلق بمستحقات شركات المقاولات، أكد أنه يتم صرفها أولاً بأول، لافتاً إلى أن تكلفة العمارة الواحدة تصل لـ2 مليون و600 ألف جنيه.


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