أولى جلسات محاكمة 4 من موظفى وزارة الزراعة بتهمة الرشوة اليوم

تنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 4 من موظفى وزارة الزراعة بينهم متهم محبوس وثلاثة هاربين لاتهامهم بالرشوة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى وسكرتارية حسن الصيفى.

وكانت الأجهزة الامنية بالجيزة قد ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة.

وكشفت تحريات المباحث عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامه والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة .

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