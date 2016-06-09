ضبط صاحب شركة صرافة تم شطبها بحوزته 100 ألف جنيه فى القليوبية

تمكن ضباط مباحث قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب شركة صرافة بحوزته حوالى 100 ألف جنيه، برغم من شطب الشركة بتعليمات من البنك المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مباحث الأموال العامة بالمديرية بالواقعة.

وكانت مباحث الأموال العامة بالقليوبية قد تمكنت من ضبط "مينا معوض" المقيم بدائرة قسم اول بنها، من داخل شركة الصقر للصرافة الكائن بدائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالى مائة وأحد عشر ألفاً وخمسائه جنيه، وماكينة كهربائية لعد العملات الورقية، رغم أن تلك الشركة تم شطبها من السجلات وغلقها منذ حوالى شهرين بالقرار رقم 71 بتاريخ 8/5/2016م، مخالفاً بذلك تعليمات محافظ البنك المركزى،

>وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5025 جنح قسم أول بنها لسنة 2016م.

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