مباحث القليوبية.. ضبط عاطلا بحوزته 10كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنها

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لملاحقة وضبط التشكيلات العصابية وتجار المخدرات والسلاح فى القليوبية.

شن اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية حملة برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية وتمكن العقيد نصر رفقى عبد الجليل والمقدم محمد حسن عامر من ضبط عاطل وبحوزته 10 كيلو جرامات بانجو.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بضبط المدعو حامد م س 43 سنة عاطل ومقيم كفر الصهبى – دائرة مركز شبين القناطر، السابق اتهامه فى 8 قضايا سرقة – سلاح مخدرات خيانة أمانة – سرقة وسائل نقل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغا ماليا 550 جنيها وهاتفا محمولا وسلاحا أبيض "مطواه" ودراجة بدون لوحات معدنية"، حال تردده على دائرة مركز بنها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع والدراجة لتسهيل تنقلاته.