أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث القليوبية.. ضبط عاطلا بحوزته 10كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنها

Google+ Print
مباحث القليوبية.. ضبط عاطلا بحوزته 10كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنها مباحث القليوبية.. ضبط عاطلا بحوزته 10كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنها
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لملاحقة وضبط التشكيلات العصابية وتجار المخدرات والسلاح فى القليوبية.

شن اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية حملة برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية وتمكن العقيد نصر رفقى عبد الجليل والمقدم محمد حسن عامر من ضبط عاطل وبحوزته 10 كيلو جرامات بانجو.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بضبط المدعو حامد م س 43 سنة عاطل ومقيم كفر الصهبى – دائرة مركز شبين القناطر، السابق اتهامه فى 8 قضايا سرقة – سلاح مخدرات خيانة أمانة – سرقة وسائل نقل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغا ماليا 550 جنيها وهاتفا محمولا وسلاحا أبيض "مطواه" ودراجة بدون لوحات معدنية"، حال تردده على دائرة مركز بنها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع والدراجة لتسهيل تنقلاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365