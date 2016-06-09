حبس ربة منزل وعاطلين لاتهامهم باستدراج سائق توك توك وسرقته فى الجيزة

أمرت نيابة أوسيم بحبس عاطلين وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتهديد سائق وسرقة التوك توك الخاص به بالإكراه فى الجيزة.

اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، واستدراجهم المجنى عليه بواسطة طلب المتهمة منه توصيلها، ومن ثم هدده المتهمون الآخرون له بسلاح نارى.

تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا من الأهالى يفيد بضبط 3 أشخاص لمحاولتهم سرقة توك توك بالإكراه، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل استوقفت سائق توك توك وطلبت منه توصيلها ثم فوجئ بشخصين يهددانه بسلاح نارى واستولوا منه على التوك توك وفروا هاربين صحبة الفتاة، إلا أنه استغاث بالأهالى حيث تمكنوا من استيقافهم وعثر بحوزتهم على السلاح، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

سقوط عاطل سرق "توك توك" تحت تهديد سائقه بالسلاح فى الخليفة

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