وفاة مواطن فى الليلة الختامية لمولد العذراء بالمنيا

توفى أمس مواطن خلال احتفالات مولد السيدة مريم العذراء بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وفاة "سمير.ح"، 58 سنة، ومقيم بناحية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة بسبب تعرضه لأزمة قلبية حادة تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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