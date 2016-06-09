اخبار ليبيا .. مقتل نقيب المحامين فى ليبيا أثناء اشتباكات مع "داعش"

قال‭ ‬المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى إن نقيب المحامين فى ليبيا ووزير الشهداء والجرحى الأسبق عبد الرحمن الكيسة قتل أثناء اشتباكات بين قوات موالية للحكومة ومتشددى تنظيم "داعش".

وقال المجلس فى بيان نشره فى صفحته على فيسبوك إن الكيسة قتل مساء الأربعاء "فى معركة الوطن ضد تنظيم داعش الإرهابى بمدينة سرت". ولم يكشف البيان عن ملابسات مقتله.

وبدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى هجوما على معقل تنظيم الدولة الإسلامية فى سرت منذ الشهر الماضى فى محاولة لتحرير المدينة من قبضة التنظيم الذى يسيطر عليها منذ نحو عام.

وفى أحدث اشتباكات بين الجانبين قال متحدث باسم مستشفى فى مصراته يوم الأربعاء إن ستة على الأقل من عناصر الكتائب الموالية لحكومة الوفاق الوطنى قتلوا وأصيب 30 آخرون.

وكتب الكيسة يوم الثلاثاء فى صفحته على فيسبوك يقول "قد لا يدرك البعض ان هذه الحرب التى نخوضها ضد تنظيم داعش الإرهابى هى مكرمة ومنّة من الله سبحانه وتعالى ساقها إلينا وتكرم بها علينا وفى الوقت بدل الضائع علّها تطهرنا من أدران السياسة وتصلح ما أفسده الساسة."

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