بالفيديو والصور.. سائق قطار البضائع المنقلب: فوجئت بصخرة الحماية أمامى

قال محسن شلقامى سائق قطار البضائع الذى انقلب فى محطة ناصر شمال بنى سويف: "لم يخبرنى أحد بدخولى خط التخزين فى محطة ناصر، ولم تخبرنى محطة بنى سويف بضرورة التهدئة للدخول فى خط التخزين قبيل محطة ناصر".

وأضاف سائق قطار البضائع 2454 القادم من قنا والمتجه إلى طنطا "لليوم السابع" من المفترض أن يتم احتجازى قبيل دخولى خط التخزين، وهو ما لم يحدث، كما أن جميع الصنافورات قبيل محطة ناصر كانت تشير إلى عدم دخولى فى خط التخزين.

وأشار سائق قطار البضائع إلى أن قوانين هيئة السكك الحديدية تنص على ضرورة إيقاف القطار فى إحدى الصنافورات قبيل دخولة إلى خط التخزين، متابعا: "لم يبلغنى أحد من خلال التليفون الموجود فى جرار القطار بدخولى خط التخزين حتى فوجئت بصخرة الحماية أمامى".

وانقلب قطار بضائع متجة إلى القاهرة عقب دخولة خط التخزينة عند محطة ناصر شمال بنى سويف، واصطدامه بصخرة الحماية.

وقال شهود عيان لليوم السابع إنهم فوجئوا باصطدام قطار بضائع بالصخرة الموجودة فى آخر خط التخزين بمحطة ناصر شمال المحافظة، وخروج عرباته عن القضبان.

وهرعت إلى مكان الحادث سيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على الموقف، وعادت مرة أخرى حركة القطارات فى الاتجاه القادم من القاهرة.

وتفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف موقع حادث انقلاب قطار بضائع عقب اصطدامه بصخرة الحماية على خط التخزين فى محطة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

كما تفقد موقع الحادث اللواء محمود العشيرى مدير الأمن واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية، والمحاسب خالد عويس.



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