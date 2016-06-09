تجديد حبس خادمة قتلت مخدومتها بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل مخدومتها باستخدام مفتاح أنبوبة غاز.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة مواطنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل ورجال المباحث، وتبين أن الجثة لـ"صافيناز.خ.أ" مقيمة بالعقار سكنها، وتبين أنها مصابة بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، ما أدى لوفاتها، وتبين وجود بعثرة فى محتويات الشقة.

وبسؤال شقيقها، قرر أنه لدى توجهه لزيارتها اكتشف مقتلها، مضيفا أنها كانت تقيم بمفردها، فى الشقة، وعلى الفور أسرع بإبلاغ الشرطة عن الواقعة. وعلى الفور، وجه اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إيمان.م.م" 35 سنة، خادمة طرف المجنى عليها، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، فتم استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأضافت أنه نظراً لعلمها بثراء المجنى عليها ولكونها تقيم بمفردها اختمرت فى ذهنها فكرة قتلها والاستيلاء على ما بحوزتها من مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وأشارت إلى أنها توجهت لمسكنها، حيث سمحت لها بالدخول، وأخبرتها بأنها مرهقة وترغب فى الاسترخاء، فقامت بإحضار مفتاح أنبوبة الغاز وتعدت عليها بالضرب عدة مرات على رأسها وقامت بقطع شرايين يدها محدثة ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها .

وأضافت المتهمة أنها استولت على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية ولاذت بالفرار، وتخلصت من الأسلحة المستخدمة بإلقائها بمقلب قمامة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات والملابس التى كانت ترتديها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملوثة بالدماء، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

خادمة تهشم رأس سيدتها وتقطع شرايين يديها وتسرق ثروتها بمدينة نصر

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